Traffico Roma del 27-07-2019 ore 08:30
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NESSUNA NOVITÀ DI RILIEVO, LA CIRCOLAZIONE SI PRESENTA TUTTO SOMAMTO
SCORREVOLE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, IN AUMENTO IN DIREZIONE DEL
LITORALE SOPRATTUTTO SU AURELIA, CRISTOFORO COLOMBO E PONTINA.
SULLA PONTINA RALLENTAMENTI DI LIEVE ENTITÀ TRA IL RACCORDO E IL BIVIO DI
PRATICA DI MARE NATURALMENTE IN DIREZIONE DI LATINA.
RICORDIAMO IL FERMO DEI MEZZI PESANTI, SALVO NATURALMENTE I CASI
AUTORIZZATI DALLA LEGGE, FERMO SCATTATO ALLE 8.00 E CHE SI PROTRARRÀ SINO
ALLE 22.00 SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE.
LAVORI STRAORDINARI DI PULIZIA IN VIA EDMONDO DE AMICIS CHE RIMANE CHIUSA
TRA PIAZZALE DELLO STADIO OLIMPICO E VIA DELLA CAMILLUCCIA. CHIUSO AL
TRAFFICO ANCHE IL PIAZZALE DELLO STADIO OLIMPICO. RACCOMANDIAMO LE DOVUTE
ATTENZIONI ALLA SEGNALETICA
PER INFORMAZIONI SU TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800-18-34-34
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AUTORE: GIOVANNI PASCARELLI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma