Traffico Roma del 27-07-2019 ore 08:30

NESSUNA NOVITÀ DI RILIEVO, LA CIRCOLAZIONE SI PRESENTA TUTTO SOMAMTO

SCORREVOLE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, IN AUMENTO IN DIREZIONE DEL

LITORALE SOPRATTUTTO SU AURELIA, CRISTOFORO COLOMBO E PONTINA.

SULLA PONTINA RALLENTAMENTI DI LIEVE ENTITÀ TRA IL RACCORDO E IL BIVIO DI

PRATICA DI MARE NATURALMENTE IN DIREZIONE DI LATINA.

RICORDIAMO IL FERMO DEI MEZZI PESANTI, SALVO NATURALMENTE I CASI

AUTORIZZATI DALLA LEGGE, FERMO SCATTATO ALLE 8.00 E CHE SI PROTRARRÀ SINO

ALLE 22.00 SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE.

LAVORI STRAORDINARI DI PULIZIA IN VIA EDMONDO DE AMICIS CHE RIMANE CHIUSA

TRA PIAZZALE DELLO STADIO OLIMPICO E VIA DELLA CAMILLUCCIA. CHIUSO AL

TRAFFICO ANCHE IL PIAZZALE DELLO STADIO OLIMPICO. RACCOMANDIAMO LE DOVUTE

ATTENZIONI ALLA SEGNALETICA

PER INFORMAZIONI SU TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800-18-34-34

AUTORE: GIOVANNI PASCARELLI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma