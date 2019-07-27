Traffico Roma del 27-07-2019 ore 09:30
Più informazioni su
TRAFFICO SOSTENUTO E IN ULTERIORE IN AUMENTO IN DIREZIONE DEL LITORALE
SOPRATTUTTO SU AURELIA, CRISTOFORO COLOMBO E PONTINA.
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA E
PONTINA.
SULL’AURELIA CODE TRA TORRMPIETRA L’USCITA PASSOSCURO/PALIDORO IN DIREZIONE
DI CIVITAVECCHIA, MENTRE SULLA PONTINA ABBIAMO RALLENTAMENTI CON CODE TRA
IL RACCORDO E IL BIVIO DI PRATICA DI MARE NATURALMENTE IN DIREZIONE DI
LATINA.
SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE
NATURALMENTE IN DIREZIONE DI OSTIA.
SULLA LITORANEA CODE A TRATTI TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA.
GIORNATA DA BOLLINO ROSSO QUELLA DI OGGI SULLE STRADE DEL LAZIO SIA PER LE
PARTENZE SIA PER I TRANSITI LUNGO LE GRANDI DIRETTRICI STRADALI. RICORDIAMO
IL FERMO DEI MEZZI PESANTI, SALVO NATURALMENTE I CASI AUTORIZZATI DALLA
LEGGE, FERMO SCATTATO ALLE 8.00 E CHE SI PROTRARRÀ SINO ALLE 22.00
SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE.
PER INFORMAZIONI SU TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800-18-34-34
———————–
AUTORE: STEFANO BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma