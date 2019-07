Traffico Roma del 27-07-2019 ore 10:30

TRAFFICO SOSTENUTO E IN ULTERIORE IN AUMENTO IN DIREZIONE DEL LITORALE

SOPRATTUTTO SU AURELIA, CRISTOFORO COLOMBO E PONTINA.

SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA E

PONTINA.

SULL’AURELIA CODE TRA TORRMPIETRA L’USCITA PASSOSCURO/PALIDORO IN DIREZIONE

DI CIVITAVECCHIA, MENTRE SULLA PONTINA ABBIAMO RALLENTAMENTI CON CODE TRA

IL RACCORDO E IL BIVIO DI PRATICA DI MARE NATURALMENTE IN DIREZIONE DI

LATINA.

SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE

NATURALMENTE IN DIREZIONE DI OSTIA.

SULLA LITORANEA CODE A TRATTI TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA.

GIORNATA DA BOLLINO ROSSO QUELLA DI OGGI SULLE STRADE DEL LAZIO SIA PER LE

PARTENZE SIA PER I TRANSITI LUNGO LE GRANDI DIRETTRICI STRADALI. RICORDIAMO

IL FERMO DEI MEZZI PESANTI, SALVO NATURALMENTE I CASI AUTORIZZATI DALLA

LEGGE, FERMO SCATTATO ALLE 8.00 E CHE SI PROTRARRÀ SINO ALLE 22.00

SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE.

