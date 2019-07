Traffico Roma del 27-07-2019 ore 12:30

NON MOLTE LE NOVITÀ. LA CIRCOLAZIONE RESTA SOSTENUTA SULLE STRADE CHE

CONDUCONO VERSO IL LITORALE. TUTTO TRANQUILLO SUL RACCORDO SE NON BREVI

RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA PONTINA.

SULLA TANGENZIALE CODE TRA LA STAZIONE TIBURTINA E IL BIVIO PER LA ROMA

L’AQUILA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

SULL’AURELIA RESTANO CODE TRA TORRIMPIETRA L’USCITA PASSOSCURO/PALIDORO IN

DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA, RALLENTAMENTI DALL’AURELIA VERSO FREGENE.

MENTRE SULLA PONTINA ABBIAMO ANCORA INCOLONNAMENTI A TRATTI TRA IL RACCORDO

E IL BIVIO DI PRATICA DI MARE NATURALMENTE IN DIREZIONE DI LATINA.

SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE

NATURALMENTE IN DIREZIONE DI OSTIA.

SULLA LITORANEA CODE A TRATTI TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA.

FUORI TERRITORIO DA SEGNALARE UN INCIDENTE LUNGO LA PROVINCIALE 95 B, SI

TRATTA DELLA STRADA TRA ARDEA E TOR SAN LORENZO. ATTENZIONE CI SONO CODE

NELLE DUE DIREZIONI.

PER INFORMAZIONI SU TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800-18-34-34

AUTORE: STEFANO BAIOCCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma