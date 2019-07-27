Traffico Roma del 27-07-2019 ore 14:30
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TRAFFICO SCORREVOLE, ADDIRITTURA SCARSO SULLE STRADE DELLA CAPITALE, PIU’
INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE CHE CONDUCONO ALLE LOCALITA’ BALNEARI DEL
LITORALE
SULLA PONTINA SI RALLENTA E A TRATTI SI STA IN CODA TRA TOR DE CENCI E E
IL BIVIO DI PRATICA DI MARE DIREZIONE LATINA
SULLA CRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMNTI A TRATTI IN DIREZIONE DI OSTIA A
PARTIRE DA VIA DI MALAFEDE .
SULLA LITORANEA CODE A TRATTI TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA.
POCO FUORI IL RACCORDO ANULARE, A TORRE GAIA, E’ TEMPORANEAMENTE CHIUSA AL
TRAFFICO PER INTERVENTI ALLE CONDUTTURE IDRICHE VIA BENEDETTO TORTI TRA
VIA ACAUARONI E VIA ANGELO MARABINI
DIVIETO DI TRANSITO ANCHE SU VIA ACQUARONI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA TITO
MONACI E VIA BENEDETTO TORTI NELLA SOLA DIREZIONE DI VIA RAFFAELE DE
FERRARI.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma