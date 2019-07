Traffico Roma del 27-07-2019 ore 17:00

TRAFFICO SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE, MA ANCHE NEL NODO

AUTOSTRADALE DI ROMA NON SI EVIDENZIANO DIFFICOLTA

IN VIGORE IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I MEZZI PESANTI CHE SARÀ

NUOVAMENTE ATTIVO DALLE ORE 08 DI DOMANI, SABATO 27 LUGLIO, FINO ALLE ORE

22.

AL MOMENTO IL TRAFFICO RISULTA PIU’ INTENSO CON RALLENTAMENTI

SULLA LITORANEA TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA.

A TORRE GAIA, E’ TEMPORANEAMENTE CHIUSA AL TRAFFICO PER INTERVENTI ALLE

CONDUTTURE IDRICHE VIA BENEDETTO TORTI TRA VIA ACAUARONI E VIA ANGELO

MARABINI

DIVIETO DI TRANSITO ANCHE SU VIA ACQUARONI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA TITO

MONACI E VIA BENEDETTO TORTI NELLA SOLA DIREZIONE DI VIA RAFFAELE DE

FERRARI.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34

———————–

AUTORE: MASSIMO VESCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma