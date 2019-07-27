Traffico Roma del 27-07-2019 ore 17:30
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TRAFFICO SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE, MA ANCHE NEL NODO
AUTOSTRADALE DI ROMA NON SI EVIDENZIANO DIFFICOLTA
IN VIGORE IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I MEZZI PESANTI CHE SARÀ
NUOVAMENTE ATTIVO DALLE ORE 08 DI DOMANI, SABATO 27 LUGLIO, FINO ALLE ORE
22.
AL MOMENTO IL TRAFFICO RISULTA PIU’ INTENSO CON RALLENTAMENTI
SULLA LITORANEA TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA.
A TORRE GAIA, E’ TEMPORANEAMENTE CHIUSA AL TRAFFICO PER INTERVENTI ALLE
CONDUTTURE IDRICHE VIA BENEDETTO TORTI TRA VIA ACAUARONI E VIA ANGELO
MARABINI
DIVIETO DI TRANSITO ANCHE SU VIA ACQUARONI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA TITO
MONACI E VIA BENEDETTO TORTI NELLA SOLA DIREZIONE DI VIA RAFFAELE DE
FERRARI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma