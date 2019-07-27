Traffico Roma del 27-07-2019 ore 18:30
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IN AUMENTO IL TRAFFICO SULLE STRADE CHE DAL LITORALE PORTANO A ROMA, PRIMI
RALLENTAMENTI SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO, ANCHE SULLA
CRISTOFORO COLOMBO SI RALLENTA A TRATTI TRA CASTEL FUSANO E VIA DI MALAFEDE
LA POLIZIA LOCALE SEGNALA POI DUE INCIDENTI , AVVENUTI RISPETTIVAMENTE SU
VIALE DI TOR DI QUINTO ALL’ALTEZZA DELLA CASERMA SALVO D’ACQUISTO E POI A
SPINACETO SU VIALE DEGLI EROI DI CEFALONIA,
PER LAVORI AI BINARI DEL TRAM OGGI E DOMANI I TRAM DELLA LINEA 8 SONO
SOSTITUITI DA BUS CHE TRANSITANO IN PARTE NELLE CORSIE LATERALI DELLA
CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE E DI VIALE TRASTEVERE; INOLTRE I BUS DELLA
LINEA H EFFETTUANO TUTTE LE FERMATE LUNGO LA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE
E IN VIALE TRASTEVERE.
RICORDIAMO INFINE CHE ANCHE QUESTA NOTTE SUL RACCORDO ANULARE, PER
LAVORI NELLA GALLERIA “CASSIA”,RESTERA’ CHIUSA AL TRAFFICO TRA LE 21 E LE
6 , LA CARREGGIATA INTERNA TRA GLI SVINCOLI TRIONFALE E CASSIA.
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma