Traffico Roma del 27-07-2019 ore 18:30

IN AUMENTO IL TRAFFICO SULLE STRADE CHE DAL LITORALE PORTANO A ROMA, PRIMI

RALLENTAMENTI SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO, ANCHE SULLA

CRISTOFORO COLOMBO SI RALLENTA A TRATTI TRA CASTEL FUSANO E VIA DI MALAFEDE

LA POLIZIA LOCALE SEGNALA POI DUE INCIDENTI , AVVENUTI RISPETTIVAMENTE SU

VIALE DI TOR DI QUINTO ALL’ALTEZZA DELLA CASERMA SALVO D’ACQUISTO E POI A

SPINACETO SU VIALE DEGLI EROI DI CEFALONIA,

PER LAVORI AI BINARI DEL TRAM OGGI E DOMANI I TRAM DELLA LINEA 8 SONO

SOSTITUITI DA BUS CHE TRANSITANO IN PARTE NELLE CORSIE LATERALI DELLA

CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE E DI VIALE TRASTEVERE; INOLTRE I BUS DELLA

LINEA H EFFETTUANO TUTTE LE FERMATE LUNGO LA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE

E IN VIALE TRASTEVERE.

RICORDIAMO INFINE CHE ANCHE QUESTA NOTTE SUL RACCORDO ANULARE, PER

LAVORI NELLA GALLERIA “CASSIA”,RESTERA’ CHIUSA AL TRAFFICO TRA LE 21 E LE

6 , LA CARREGGIATA INTERNA TRA GLI SVINCOLI TRIONFALE E CASSIA.

AUTORE: MASSIMO VESCHI

