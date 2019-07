Traffico Roma del 27-07-2019 ore 19:30

RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO SULLA VIA PONTINA TRA POMEZIA NORD E

CASTEL DI DECIMA DIREZIONE ROMA

ANALOGA SITUAZIONE SULLA CRISTOFORO COLOMBO , MA QUI SI RALLENTA A TRATTI

TRA CASTEL FUSANO E VIA DI MALAFEDE

ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII DIREZIONE FARNESINA C’E’ UNA

PERICOLASA MACCHIA D’OLIO SULLA STRADA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER VIA

DEL FORTE TRIONFALE, RACCOMANDIAMO LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA

A TORRE SPACCATA , TROVIAMO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA PRENESTINA

BISALL’ALTEZZA DEL CENTRO COMMERCIALE

PER LAVORI AI BINARI DEL TRAM OGGI E DOMANI I TRAM DELLA LINEA 8 SONO

SOSTITUITI DA BUS CHE TRANSITANO IN PARTE NELLE CORSIE LATERALI DELLA

CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE E DI VIALE TRASTEVERE; INOLTRE I BUS DELLA

LINEA H EFFETTUANO TUTTE LE FERMATE LUNGO LA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE

E IN VIALE TRASTEVERE.

RICORDIAMO INFINE CHE ANCHE QUESTA NOTTE SUL RACCORDO ANULARE, PER

LAVORI NELLA GALLERIA “CASSIA”,RESTERA’ CHIUSA AL TRAFFICO TRA LE 21 E LE

6 , LA CARREGGIATA INTERNA TRA GLI SVINCOLI TRIONFALE E CASSIA.

MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL

NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE

ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.

———————–

AUTORE: MASSIMO VESCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma