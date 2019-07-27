Traffico Roma del 27-07-2019 ore 19:30
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RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO SULLA VIA PONTINA TRA POMEZIA NORD E
CASTEL DI DECIMA DIREZIONE ROMA
ANALOGA SITUAZIONE SULLA CRISTOFORO COLOMBO , MA QUI SI RALLENTA A TRATTI
TRA CASTEL FUSANO E VIA DI MALAFEDE
ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII DIREZIONE FARNESINA C’E’ UNA
PERICOLASA MACCHIA D’OLIO SULLA STRADA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER VIA
DEL FORTE TRIONFALE, RACCOMANDIAMO LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA
A TORRE SPACCATA , TROVIAMO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA PRENESTINA
BISALL’ALTEZZA DEL CENTRO COMMERCIALE
PER LAVORI AI BINARI DEL TRAM OGGI E DOMANI I TRAM DELLA LINEA 8 SONO
SOSTITUITI DA BUS CHE TRANSITANO IN PARTE NELLE CORSIE LATERALI DELLA
CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE E DI VIALE TRASTEVERE; INOLTRE I BUS DELLA
LINEA H EFFETTUANO TUTTE LE FERMATE LUNGO LA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE
E IN VIALE TRASTEVERE.
RICORDIAMO INFINE CHE ANCHE QUESTA NOTTE SUL RACCORDO ANULARE, PER
LAVORI NELLA GALLERIA “CASSIA”,RESTERA’ CHIUSA AL TRAFFICO TRA LE 21 E LE
6 , LA CARREGGIATA INTERNA TRA GLI SVINCOLI TRIONFALE E CASSIA.
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma