Traffico Roma del 27-08-2019 ore 07:30

circolazione scarsa in queste ore sulla rete viaria della capitale, ai

pochi in viaggio raccomandiamo la massima prudenza nella guida, riducendo

la velocità e rispettando la distanza di sicurezza.

traffico scorrevole, dunque, sul gra lungo l’intero anello nelle due

direzioni di macia, mentre qualche rallentamento è segnalato sul percorso

urbano della a24 roma-l’aquila tra portonaccio e la tang.est in

quest’ultima direzione.

alla Nuova Fiera di Roma a partire dalle 8:00 di questa mattina si

svolgeranno delle prove di concorso con la partecipazione di numerosi

candidati: POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE sulla via portuense e sulle

strade adiacenti.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, circolazione Ferroviaria

interrotta per l’intera giornata sulla linea Termini-Centocelle, per

consentire lavori di manutenzione al capolinea Termini/via Giolitti.

in alternativa è possibile utilizzare la linea bus 105 tra Parco di

Centocelle e Termini.

