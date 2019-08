Traffico Roma del 27-08-2019 ore 08:30

sul gra, IN CARREGGITA INTERNA, NELLA ZONA SUD DELL’ANELLO RALLENTAMENTI E

CODE DALLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD ALL’ARDEATINA IN DIREZIONE PONTINA.

sul percorso urbano della a24 roma-l’aquila RALLENTAMENTI tra portonaccio e

la tang.est in quest’ultima direzione.

NELLA ZONA DI SETTECAMINI, SULLA VIA TIBURTINA, LIEVI RALLENTAMENTI PER

INCIDENTE APPENA FUORI IL GRA IN USCITA DALLA CITTà.

alla Nuova Fiera di Roma SONO IN PIENO SVOLGIMENTO DElle prove di concorso

con la partecipazione di numerosi candidati: POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI

CIRCOLAZIONE sulla via portuense e sulle strade adiacenti.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, circolazione Ferroviaria

interrotta per l’intera giornata sulla linea Termini-Centocelle, per

consentire lavori di manutenzione al capolinea Termini/via Giolitti.

in alternativa è possibile utilizzare la linea bus 105 tra Parco di

Centocelle e Termini.

