Traffico Roma del 27-08-2019 ore 11:30
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IN PIENO SVOLGIMENTO I LAVORI DI COSTRUZIONE SU VIALE DI TOR DI QUINTO,
DOVE SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO fra CORSO FRANCIA E VIA DEL FORO
ITALICO: INEVITABILI GLI INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA PONTE MILVIO VERSO LA
VIA FLAMINIA, E DA VIA DEL FORO ITALICO VERSO LO STADIO OLIMPICO.
AL GIANICOLENSE RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN Via Vitellia Altezza Via di
Donna Olimpia.
IN CENTRO, NELLE VICINANZE DEL VATICANO, DA SEGNALARE LA CHIUSURA, PER
LAVORI, DELLA RAMPA D’ACCESSO AL SOTTOVIA DEL LUNGOTEVERE DA PIAZZA DELLA
ROVERE IN DIREZIONE DI VIA GREGORIO VII.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, CIRCOLAZIONE FERROVIARIA
INTERROTTA PER L’INTERA GIORNATA SULLA LINEA TERMINI-CENTOCELLE, PER
CONSENTIRE LAVORI DI MANUTENZIONE AL CAPOLINEA TERMINI/VIA GIOLITTI; IN
ALTERNATIVA È POSSIBILE UTILIZZARE LA LINEA BUS 105.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma