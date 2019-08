Traffico Roma del 27-08-2019 ore 11:30

IN PIENO SVOLGIMENTO I LAVORI DI COSTRUZIONE SU VIALE DI TOR DI QUINTO,

DOVE SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO fra CORSO FRANCIA E VIA DEL FORO

ITALICO: INEVITABILI GLI INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA PONTE MILVIO VERSO LA

VIA FLAMINIA, E DA VIA DEL FORO ITALICO VERSO LO STADIO OLIMPICO.

AL GIANICOLENSE RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN Via Vitellia Altezza Via di

Donna Olimpia.

IN CENTRO, NELLE VICINANZE DEL VATICANO, DA SEGNALARE LA CHIUSURA, PER

LAVORI, DELLA RAMPA D’ACCESSO AL SOTTOVIA DEL LUNGOTEVERE DA PIAZZA DELLA

ROVERE IN DIREZIONE DI VIA GREGORIO VII.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, CIRCOLAZIONE FERROVIARIA

INTERROTTA PER L’INTERA GIORNATA SULLA LINEA TERMINI-CENTOCELLE, PER

CONSENTIRE LAVORI DI MANUTENZIONE AL CAPOLINEA TERMINI/VIA GIOLITTI; IN

ALTERNATIVA È POSSIBILE UTILIZZARE LA LINEA BUS 105.

