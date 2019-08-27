Traffico Roma del 27-08-2019 ore 12:30
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SU VIALE DI TOR DI QUINTO SI VIAGGIA A SENSO UNICO ALTERNATO PER LAVORI TRA
CORSO DI FRANCIA E VIA DEL FORO ITALICO, INEVITABILI RIPERCUSSIONI: CODE DA
PONTE MILVIO VERSO LA FLAMINIA E DA VIA DEL FORO ITALICO DIREZIONE STADIO
OLIMPICO
SULLA VIA SALRIA CODE ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE VERSO LA
TANGENZIALE
IN ZONA SAN PIETRO CHIUSA PER LAVORI LA RAMPA D’ACCESSO AL SOTTOVIA DEL
LUNGOTEVERE DA PIAZZA DELLA ROVERE IN DIREZIONE DI VIA GREGORIO VII
A MONTEVERDE POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA VITELLIA ALTEZZA
DI VIA DI DONNA OLIMPIA ALTRO INCIDENTE IN PIAZZA ROSOLINO PILO
TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA CHIUSA LA STAZIONE DI
BARBERINI I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL
NUMERO 800 18 34 34
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma