Traffico Roma del 27-08-2019 ore 13:30
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DISAGI PER LAVORI IN VIALE DI TOR DI QUINTO. LAVORI TRA CORSO FRANCIA E LA
TANGENZIALE. RALLENTAMENTI E CODE NELLE DUE DIREZIONI, QUINDI SIA
PROVENENDO DA PONTE MILVIO SIA DALLA TANGENZIALE.
VICINO SAN PIETRO LAVORI IN CORSO AL SOTTOVIA DEL LUNGOTEVERE, CHIUSO AL
MOMENTO AL TRAFFICO. CHI PROVIENE DA CASTEL SANT’ANGELO E DA PIAZZA ADRIANA
è DEVIATO SULLA RAMPA LATERALE, VERSO IL SANTO SPIRITO, IN DIREZIONE DI
PIAZZA DELLA ROVERE E DEL GIANICOLO.
INCIDENTE A OSTIA SUL VIALE VASCO DE GAMA. POSSIBILI DISAGI ALL’ALTEZZA DI
VIA FRANCO MEZZADRA.
FERMI I TRENI DELLA TERMINI-CENTOCELLE. LINEA OGGI FUORI SERVIZIO, LAVORI
PER L’INTERA GIORNATA. IN SOSTITUZIONE: LINEA BUS 105.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma