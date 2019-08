Traffico Roma del 27-08-2019 ore 13:30

DISAGI PER LAVORI IN VIALE DI TOR DI QUINTO. LAVORI TRA CORSO FRANCIA E LA

TANGENZIALE. RALLENTAMENTI E CODE NELLE DUE DIREZIONI, QUINDI SIA

PROVENENDO DA PONTE MILVIO SIA DALLA TANGENZIALE.

VICINO SAN PIETRO LAVORI IN CORSO AL SOTTOVIA DEL LUNGOTEVERE, CHIUSO AL

MOMENTO AL TRAFFICO. CHI PROVIENE DA CASTEL SANT’ANGELO E DA PIAZZA ADRIANA

è DEVIATO SULLA RAMPA LATERALE, VERSO IL SANTO SPIRITO, IN DIREZIONE DI

PIAZZA DELLA ROVERE E DEL GIANICOLO.

INCIDENTE A OSTIA SUL VIALE VASCO DE GAMA. POSSIBILI DISAGI ALL’ALTEZZA DI

VIA FRANCO MEZZADRA.

FERMI I TRENI DELLA TERMINI-CENTOCELLE. LINEA OGGI FUORI SERVIZIO, LAVORI

PER L’INTERA GIORNATA. IN SOSTITUZIONE: LINEA BUS 105.

MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL

NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE

ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS

———————–

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma