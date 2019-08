Traffico Roma del 27-08-2019 ore 15:30

VICINO SAN PIETRO RIAPERTO IL SOTTOVIA LATERALE CHE DA PIAZZA DELLA ROVERE

PORTA IN VIA GREGORIO VII, CHIUSO IN PRECEDENZA PER ALLAGAMENTI; SI TRATTA

DEL TUNNEL TRA LA GALLERIA PASA E LA RAMPA VERSO IL GIANICOLO. PERCORRIBILE

ANCHE IL SOTTOVIA DEL LUNGOTEVERE TRA CASTEL SANT’ANGELO E TRASTEVERE.

MENTRE TRA PONTE MILVIO E LA TANGENZIALE PROSEGUONO I DISAGI PER CHI

TRANSITA IN VIALE DI TOR DI QUINTO. LAVORI TRA CORSO FRANCIA E LA

TANGENZIALE, RALLENTAMENTI E CODE NELLE DUE DIREZIONI.

VICINO LA STAZIONE TERMINI INCIDENTE TRA VIA GIOBERTI E VIA FARINI. AL

PRENESTINO INCIDENTE IN VIA DEI GELSI ALTEZZA VIA DEI CASTANI. IN ZONA

PRATI TRA VIA VESPASIANO E VIA DEGLI SCIPIONI, ANCHE QUI A CAUSA DI UN

INCIDENTE.

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

