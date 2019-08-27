Traffico Roma del 27-08-2019 ore 15:30
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VICINO SAN PIETRO RIAPERTO IL SOTTOVIA LATERALE CHE DA PIAZZA DELLA ROVERE
PORTA IN VIA GREGORIO VII, CHIUSO IN PRECEDENZA PER ALLAGAMENTI; SI TRATTA
DEL TUNNEL TRA LA GALLERIA PASA E LA RAMPA VERSO IL GIANICOLO. PERCORRIBILE
ANCHE IL SOTTOVIA DEL LUNGOTEVERE TRA CASTEL SANT’ANGELO E TRASTEVERE.
MENTRE TRA PONTE MILVIO E LA TANGENZIALE PROSEGUONO I DISAGI PER CHI
TRANSITA IN VIALE DI TOR DI QUINTO. LAVORI TRA CORSO FRANCIA E LA
TANGENZIALE, RALLENTAMENTI E CODE NELLE DUE DIREZIONI.
VICINO LA STAZIONE TERMINI INCIDENTE TRA VIA GIOBERTI E VIA FARINI. AL
PRENESTINO INCIDENTE IN VIA DEI GELSI ALTEZZA VIA DEI CASTANI. IN ZONA
PRATI TRA VIA VESPASIANO E VIA DEGLI SCIPIONI, ANCHE QUI A CAUSA DI UN
INCIDENTE.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma