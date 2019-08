Traffico Roma del 27-08-2019 ore 16:30

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DIFFICOLTà DI CIRCOLAZIONE A SEGUITO DI un

incendio; INCENDIO AVVENUTO VICINO AL TRATTO URBANO NEI PRESSI DI VIA GALLA

PLACIDIA. LE RIPERCUSSIONI RIGUARDANO LA CORSIA VERSO LA TANGENZIALE: SI

PROCEDE IN CODA DA VIA FIORENTINI ALL’USCITA DI PORTONACCIO.

IN ZONA LA RUSTICA INCIDENTE IN VIA NAIDE. POSSIBILI DISAGI.

INCIDENTE SUL VIALE TOGLIATTI ALTEZZA VIALE DEI ROMANISTI; TRATTO DI

TOGLIATTI TRA LA CASILINA E LA TUSCOLANA.

IN VIALE DI TOR DI QUINTO LAVORI ALL’ALTEZZA DI CORSO FRANCIA.

RALLENTAMENTI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, TRA PONTE MILVIO E LA TANGENZIALE.

PER UN GUASTO IN RITARDO I TRENI DELL’ALTA VELOCITà ROMA-NAPOLI. MENTRE,

PER LAVORI, è FUORI SERVIZIO LA TERMINI-CENTOCELLE.

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma