Traffico Roma del 27-08-2019 ore 17:00
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SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DIFFICOLTà DI CIRCOLAZIONE A SEGUITO DI un
incendio; INCENDIO AVVENUTO VICINO AL TRATTO URBANO NEI PRESSI DI VIA GALLA
PLACIDIA. LE RIPERCUSSIONI RIGUARDANO LA CORSIA VERSO LA TANGENZIALE: SI
PROCEDE IN CODA DA VIA FIORENTINI ALL’USCITA DI PORTONACCIO.
IN ZONA LA RUSTICA INCIDENTE IN VIA NAIDE. POSSIBILI DISAGI.
INCIDENTE SUL VIALE TOGLIATTI ALTEZZA VIALE DEI ROMANISTI; TRATTO DI
TOGLIATTI TRA LA CASILINA E LA TUSCOLANA.
IN VIALE DI TOR DI QUINTO LAVORI ALL’ALTEZZA DI CORSO FRANCIA.
RALLENTAMENTI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, TRA PONTE MILVIO E LA TANGENZIALE.
PER UN GUASTO IN RITARDO I TRENI DELL’ALTA VELOCITà ROMA-NAPOLI. MENTRE,
PER LAVORI, è FUORI SERVIZIO LA TERMINI-CENTOCELLE.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma