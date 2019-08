Traffico Roma del 27-08-2019 ore 17:30

traffico nel complesso scorrevole sulle strade della capitale, possibili

disagi in via arrigo benedetti per un incendio in prossimità di via galla

placida

.

fino MERCOLEDì, DALLE 22 ALLE 6 PER LAVORI chiusura notturna DEL VIADOTTO

DELLA MAGLIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

MENTRE sino A VENERDì, DALLE 22 ALLE 5 PER LAVORI è IN PROGRAMMA LA

CHIUSURA DI VIALE DEL MURO TORTO E DEI SOTTOVIA IGNAZIO GUIDI E CORSO

D’ITALIA

PER LAVORI DI MANUTENZIONE oggi STOP AI TRENI SULLA FERROVIA TERMINI

CENTOCELLE. IN ALTERNATIVA SI Può UTILIZZARE LA LINEA BUS 105

