Traffico Roma del 27-08-2019 ore 18:30

VICINO LA STAZIONE TERMINI POTREBBE PROVOCARE DISAGI UN INCIDENTE TRA VIA

AMENDOLA E VIA MASSIMO D’AZEGLIO.

ALTRO INCIDENTE VICINO FIDENE. INCIDENTE IN VIA MONTE GIBERTO NEI PRESSI

DELLA RAMPA PER IL VIADOTTO SARAGAT.

IN VIALE DI TOR DI QUINTO, ALL’ALTEZZA DI CORSO FRANCIA, PROSEGUONO I

DISAGI A CAUSA DI LAVORI. RIPERCUSSIONI NELLE DUE DIREZIONI CON

RALLENTAMENTI E CODE.

PER TRAFFICO CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE TRA LA PONTINA, L’ARDEATINA

E L’USCITA APPIA.

RITARDI SULLA LINEA DELL’ALTA VELOCITà ROMA-NAPOLI. TRENI IN RITARDO A

CAUSA DI UN GUASTO. RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA LINEA ROMA-FORMIA.

