Traffico Roma del 27-08-2019 ore 19:00
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VICINO LA STAZIONE TERMINI POTREBBE PROVOCARE DISAGI UN INCIDENTE TRA VIA
AMENDOLA E VIA MASSIMO D’AZEGLIO.
ALTRO INCIDENTE VICINO FIDENE. INCIDENTE IN VIA MONTE GIBERTO NEI PRESSI
DELLA RAMPA PER IL VIADOTTO SARAGAT.
IN VIALE DI TOR DI QUINTO, ALL’ALTEZZA DI CORSO FRANCIA, PROSEGUONO I
DISAGI A CAUSA DI LAVORI. RIPERCUSSIONI NELLE DUE DIREZIONI CON
RALLENTAMENTI E CODE.
PER TRAFFICO CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE TRA LA PONTINA, L’ARDEATINA
E L’USCITA APPIA.
RITARDI SULLA LINEA DELL’ALTA VELOCITà ROMA-NAPOLI. TRENI IN RITARDO A
CAUSA DI UN GUASTO. RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA LINEA ROMA-FORMIA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL
NUMERO 800 18 34 34
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma