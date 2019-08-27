Traffico Roma del 27-08-2019 ore 20:00
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VICINO LA STAZIONE TERMINI POTREBBE PROVOCARE DISAGI UN INCIDENTE TRA
VIA AMENDOLA E VIA MASSIMO D’AZEGLIO.
ALTRO INCIDENTE VICINO FIDENE. INCIDENTE IN VIA MONTE GIBERTO NEI PRESSI
DELLA RAMPA PER IL VIADOTTO SARAGAT.
IN VIALE DI TOR DI QUINTO, ALL’ALTEZZA DI CORSO FRANCIA, PROSEGUONO I
DISAGI A CAUSA DI LAVORI. RIPERCUSSIONI NELLE DUE DIREZIONI CON
RALLENTAMENTI E CODE.
PER TRAFFICO CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE TRA LA PONTINA, L’ARDEATINA
E L’USCITA APPIA.
FINO AL 28 AGOSTO IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA SARA’ CHIUSO IN FASCIA ORARIA
22/6 TRA VIA DEL CAPPELLACCIO E VIA LAURENTINA NELLE DUE DIREZIONI .
IL TRASPORTO:
ANCORA RITARDI SULLA LINEA DELL’ALTA VELOCITÀ ROMA-NAPOLI, A CAUSA DI UN
GUASTO. RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA LINEA ROMA-FORMIA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
PER QESTA SERA È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma