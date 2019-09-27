Traffico Roma del 27-09-2019 ore 07:30
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CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA INERNA DEL GRA TRA CASILINA E
ARDEATINA.
CODE PER TRAFFICO ANCHE SUL TRATTO URBANO DLELA A24 ROMA-L’AQUILA-TERAMO
TRA IL GRA E LA TANGENZIALE EST, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. .
INTENSO IL TRAFFICO SULLA VIA FLAMINIA CON CODE TRA IL GRA E VIA DEI DUE
PONTI.
LAVORI SULLA VIA SALARIA RALLENTANO IL TRAFFICO TRA VIA DI VILLA SPADA E LA
TANGENZIALE DIREZIONE CENTRO.
RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA PER TRAFFICO INTENSO TRA CASTEL ROMANO E
CASTEL DI DECIMA VERSO ROMA.
TRAFFICATA ANCHE LA VIA C. COLOMBO CON CODE A TRATTI TRA VIA PINDARO E VIA
DI MEZZOCAMMINO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
DALLE 10.00 ALLE 13,30 MANIFESTAZIONE CON CORTEO SUL CLIMA DA PIAZZA
DELLA REPUBBLICA A PIAZZA MADONNA DI LORETO. DEVIAZIONI PER 25 LINEE DEL
TRASPORTO PUBBLICO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma