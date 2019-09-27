Traffico Roma del 27-09-2019 ore 08:00
Più informazioni su
CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E
ARDEATINA; TRAFFICO IN CODA ANCHE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA BOCCEA
E VIA AURELIA ED ANCORA PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E TIBURTINA.
SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE.
CODE PER TRAFFICO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA-TERAMO
TRA IL GRA E LA TANGENZIALE EST, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
TRAFFICATA LA STESSA TANGENZIALE EST TRA VIA SALARIA E VIA DEI CAMPI
SPORTIVI, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO.
TRAFFICO IN CODA SULLA VIA AURELIA TRA IL GRA E VIA DEI MAFFEI, IN
DIREZIONE CENTRO.
INTENSO IL TRAFFICO SULLA VIA FLAMINIA CON CODE TRA IL GRA E VIA DEI DUE
PONTI.
ANALOGA SITUAZIONE SULLA VIA CASSIA CON TRAFFICO IN CODA TRA VIA
BRACCIANESE E VIA DI GROTTAROSSA, DIREZIONE CENTRO.
LAVORI SULLA VIA SALARIA INCOLONNANO IL TRAFFICO TRA VIA DI VILLA SPADA E
L’AEROPORTO DELL’URBE, VERSO LA TANGENZIALE EST.
CODE SULLA VIA PONTINA PER TRAFFICO INTENSO TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI
DECIMA VERSO ROMA.
TRAFFICATA ANCHE LA VIA C. COLOMBO CON CODE A TRATTI TRA VIA PINDARO E VIA
DI MALAFEDE SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
DALLE 10.00 ALLE 13,30 MANIFESTAZIONE CON CORTEO SUL CLIMA DA PIAZZA
DELLA REPUBBLICA A PIAZZA MADONNA DI LORETO. POSSIBILI DEVIAZIONI ANCHE PER
25 LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI
———————–
AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma