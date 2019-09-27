Traffico Roma del 27-09-2019 ore 09:00
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CODE PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA TUSCOLANA E
TIBURTINA; SEMPRE IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA
BOCCEA E VIA DEL MARE.
TRAFFICATA LA CARREGGIATA INTERNA CON CODE TRA ROMANINA E L’USCITA PER LA
ROMA FIUMICINO .
CODE PER TRAFFICO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA-TERAMO
TRA IL GRA E LA TANGENZIALE EST, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
TRAFFICATA LA STESSA TANGENZIALE EST TRA VIA SALARIA E VIA DEI CAMPI
SPORTIVI, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO.
TRAFFICO IN CODA SULLA VIA AURELIA TRA IL GRA E VIA DEI MAFFEI, IN
DIREZIONE CENTRO.
INTENSO IL TRAFFICO SULLA VIA FLAMINIA CON CODE TRA IL GRA E VIA DEI DUE
PONTI.
LAVORI SULLA VIA SALARIA INCOLONNANO IL TRAFFICO TRA VIA DI VILLA SPADA E
L’AEROPORTO DELL’URBE, VERSO LA TANGENZIALE EST.
A SUD DELLA CAPITALE CODE PER INCIDENTE SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL
ROMANO E POMEZIA, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
DALLE 10.00 ALLE 13,30 MANIFESTAZIONE CON CORTEO SUL CLIMA DA PIAZZA
DELLA REPUBBLICA A PIAZZA MADONNA DI LORETO. POSSIBILI DEVIAZIONI ANCHE PER
25 LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma