Traffico Roma del 27-09-2019 ore 10:30
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CODE PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA CASILINA E
TIBURTINA.
INCIDENTE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA CON CODE TRA L’USCITA PER LA
DIRAMAZIONE ROMA SUD E LO SVINCOLO DI VIA DEL MARE.
CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA-TERAMO
TRA VIA DEI FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
TRAFFICATA LA STESSA TANGENZIALE EST CON CODE TRA VIA DI PIETRALATA E VIA
DEI CAMPI SPORTIVI, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO.
.
TRAFFICO IN CODA SULLA ROMA FIUMICINO TRA IL GRA E VIA DELLA MAGLIANA.
INTENSO IL TRAFFICO SULLA VIA FLAMINIA CON RALLENTAMENTI TRA IL GRA E VIA
DEI DUE PONTI.
TRAFFICO IN CODA ANCHE SULLA VIA SALARIA TRA LA TANGENZIALE EST E
L’AEROPORTO DELL’URBE DIREZIONE GRA.
A SUD DELLA CAPITALE CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA PONTINA TRA
SPINACETO E L’EUR.
DALLE 10.00 ALLE 13,30 MANIFESTAZIONE CON CORTEO SUL CLIMA DA PIAZZA
DELLA REPUBBLICA A PIAZZA MADONNA DI LORETO. POSSIBILI DEVIAZIONI ANCHE PER
25 LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma