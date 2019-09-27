Traffico Roma del 27-09-2019 ore 12:30
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CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA L’USCITA PER
LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA VIA ARDEATINA.
INTENSO IL TRAFFICO SULLA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI TRA IL GRA E VIA DEI
DUE PONTI, IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ.
PROSEGUONO I LAVORI SULLA VIA SALARIA CON RIDUZIONI DI CARREGGIATA TRA VIA
DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE, IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST.
FREQUENTE LA FORMAZIONE DI RALLENTAMENTI NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO.
IN PIENO SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE CON CORTEO SUL CLIMA: I PARTECIPANTI
SONO PARTITI DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA PER RAGGIUNGERE PIAZZA MADONNA DI
LORETO. POSSIBILI DEVIAZIONI ANCHE PER 25 LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO.
LE LINEE TRAM 5 E 14, DIREZIONE TERMINI, LIMITANO IL SERVIZIO A PORTA
MAGGIORE.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma