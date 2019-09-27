Traffico Roma del 27-09-2019 ore 13:30
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TRAFFICO RALLENTATO SUL RACCORDO ANULARE TRA LO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE
ROMA SUD E L’ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA.
POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIALE PALMIRO
TOGLIATTI ALL’ALTEZZA DI VIA COLLATINA.
PROSEGUONO I LAVORI SULLA VIA SALARIA CON RIDUZIONI DI CARREGGIATA TRA VIA
DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE, IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST.
FREQUENTE LA FORMAZIONE DI RALLENTAMENTI NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO.
IN SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE CON CORTEO SUL CLIMA: I PARTECIPANTI SONO
PARTITI DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA PER RAGGIUNGERE PIAZZA MADONNA DI
LORETO. I DEVIAZIONI PER 25 LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO.
LE LINEE TRAM 5 E 14, DIREZIONE TERMINI, EFFETTUANO REGOLARE PERCORSO..
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma