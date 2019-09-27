Traffico Roma del 27-09-2019 ore 15:30
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TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA
VIA DEL MARE E LA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN INTERNA SI RALLENTA
PER UN INCIDENTE TRA LO SVINCOLO DELLA PRENESTINA E QUELLO DELL’ APPIA..
PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA TANGENZIALE EST SI VIAGGIA A
RILENTO TRA VIALE CASTRENSE E L’USCITA DI SAN LORENZO DIREZIONE VIA
SALARIA. UN ALTRO INCIDENTESULLA STRADA LATERALE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO
IN PROSSIMITA’ DI VIA CILICIA RALLENTAMENTI DIREZIONE CENTRO CITTA’.
IN USCITA DA ROMA RALLENTAMENTI SULLA STATALE 148 PONTINA TRA TOR DE CENCI
E PRATICA DI MARE, SI RALLENTA ANCHE SU VIA ARDEATINA TRA VIA ANDREA
MILLEVOI E VIA DI FIORANELLO.
PROSEGUONO I LAVORI SULLA VIA SALARIA CON RIDUZIONI DI CARREGGIATA TRA VIA
DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE, IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST.
FREQUENTE LA FORMAZIONE DI RALLENTAMENTI NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma