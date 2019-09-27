Traffico Roma del 27-09-2019 ore 17:00
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TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA
VIA DEL MARE E LA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN INTERNA SI RALLENTA
TRA LO SVINCOLO DELLA PRENESTINA E QUELLO DELL’ APPIA..SULLA VIA DEL MARE
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VITINIA, PER UN ALTRO INCIDENTE
RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA DEI DUE PONTI.
PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA TANGENZIALE EST SI VIAGGIA A
RILENTO TRA VIALE CASTRENSE E L’USCITA DI SAN LORENZO DIREZIONE VIA
SALARIA.. SUL LUNGOTEVERE TOR DI NONA PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI IN
PROSSIMITA’ DI PONTE UMBERTO PRIMO.
IN USCITA DA ROMA RALLENTAMENTI SU VIA ARDEATINA TRA VIA ANDREA MILLEVOI E
VIA DI FIORANELLO. E SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA CORSO DI FRANCIA E IL
RACCORDO ANULARE. TRAFFICO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMENTI TRA
VIA DI MEZZOCAMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA.
RICORDIAMO CHE E’ SEMPRE CHIUSA , PER DISSESTO DEL MANTO STRADALE VIA DEI
PESCATORI TRA VIA DI MACCHIA SAPONARA E VIA DI CASAL PALOCCO DIREZIONE
OSTIA. DEVIZIOI SUL POSTO.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma