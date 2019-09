Traffico Roma del 27-09-2019 ore 17:30

TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA

VIA DEL MARE E LA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN INTERNA PER UN

INCIDENTE SI STA IN CODA TRA LO SVINCOLO DELLA CASSIA E QUELLO DELLA

SALARIA. ..SULLA VIA DEL MARE RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI

VITINIA, PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA

DI VIA DEI DUE PONTI.

. SUL LUNGOTEVERE TOR DI NONA PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI IN

PROSSIMITA’ DI PONTE UMBERTO PRIMO.

PER UN VEICOLO IN FIAMME RALLENTAMENTI SU VIA LAURENTINA TRA VIA CELINE E

VIA BRUNO FINETTI

IN USCITA DA ROMA RALLENTAMENTI INOLTRE SU VIA ARDEATINA TRA VIA ANDREA

MILLEVOI E VIA DI FIORANELLO. E SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA CORSO DI FRANCIA

E IL RACCORDO ANULARE. TRAFFICO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMENTI

TRA VIA DI MEZZOCAMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA.

RICORDIAMO CHE E’ SEMPRE CHIUSA , PER DISSESTO DEL MANTO STRADALE VIA DEI

PESCATORI TRA VIA DI MACCHIA SAPONARA E VIA DI CASAL PALOCCO DIREZIONE

OSTIA. DEVIZIOI SUL POSTO.

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

