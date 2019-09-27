Traffico Roma del 27-09-2019 ore 17:30
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TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA
VIA DEL MARE E LA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN INTERNA PER UN
INCIDENTE SI STA IN CODA TRA LO SVINCOLO DELLA CASSIA E QUELLO DELLA
SALARIA. ..SULLA VIA DEL MARE RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI
VITINIA, PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA
DI VIA DEI DUE PONTI.
. SUL LUNGOTEVERE TOR DI NONA PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI IN
PROSSIMITA’ DI PONTE UMBERTO PRIMO.
PER UN VEICOLO IN FIAMME RALLENTAMENTI SU VIA LAURENTINA TRA VIA CELINE E
VIA BRUNO FINETTI
IN USCITA DA ROMA RALLENTAMENTI INOLTRE SU VIA ARDEATINA TRA VIA ANDREA
MILLEVOI E VIA DI FIORANELLO. E SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA CORSO DI FRANCIA
E IL RACCORDO ANULARE. TRAFFICO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMENTI
TRA VIA DI MEZZOCAMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA.
RICORDIAMO CHE E’ SEMPRE CHIUSA , PER DISSESTO DEL MANTO STRADALE VIA DEI
PESCATORI TRA VIA DI MACCHIA SAPONARA E VIA DI CASAL PALOCCO DIREZIONE
OSTIA. DEVIZIOI SUL POSTO.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma