Traffico Roma del 27-09-2019 ore 18:00
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TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA
VIA DEL MARE E LA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN INTERNA PER UN
INCIDENTE SI STA IN CODA TRA LO SVINCOLO DELLA CASSIA E QUELLO DELLA
SALARIA. ..PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI IN VIA BOCCEA IN PROSSIMITA’ DI
VIA GAETANO MAZZONI PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI IN VIA MARIA
PEZZE’ PASCOLATO ALL’INCROCIO CON VIA DEL FORTE TRIONFALE.
PER UN VEICOLO IN FIAMME RALLENTAMENTI SU VIA LAURENTINA TRA VIA CELINE E
VIA BRUNO FINETTI
IN USCITA DA ROMA RALLENTAMENTI INOLTRE SU VIA ARDEATINA TRA VIA DELLA
CECCHIGNOLA E VIA DI FIORANELLO. E SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA CORSO DI
FRANCIA E IL RACCORDO ANULARE. TRAFFICO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO
RALLENTAMENTI TRA VIA DI MEZZOCAMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA.
RICORDIAMO CHE E’ SEMPRE CHIUSA , PER DISSESTO DEL MANTO STRADALE VIA DEI
PESCATORI TRA VIA DI MACCHIA SAPONARA E VIA DI CASAL PALOCCO DIREZIONE
OSTIA. DEVIZIOI SUL POSTO.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma