Traffico Roma del 27-09-2019 ore 18:30
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. TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA
VIA DEL MARE E LA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN INTERNA PER UN
INCIDENTE SI STA IN CODA TRA LO SVINCOLO DELLA BUFALOTTA E QUELLO DELLA
DIRAMAZIONE ROMA SUD . ..PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI IN VIA BOCCEA IN
PROSSIMITA’ DI VIA GAETANO MAZZONI PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI IN
VIA MARIA PEZZE’ PASCOLATO ALL’INCROCIO CON VIA DEL FORTE TRIONFALE. UN
TERZO INCIDENTE SU VIALE DEL MURO TORTO ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE FLAMINIO
DIREZIONE LUNGOTEVERE.
PER UN VEICOLO IN AVARIA E’ STATO ISTITUITO UN RESTRINGIMENTO DI
CARREGGIATA I SU VIA LAURENTINA IN PROSSIMITA DI VIA BRUNO FINETTI
IN USCITA DA ROMA
RALLENTAMENTI INOLTRE SU VIA ARDEATINA TRA VIA DELLA CECCHIGNOLA E VIA DI
FIORANELLO. E SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA CORSO DI FRANCIA E IL RACCORDO
ANULARE. TRAFFICO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VIA DI
MEZZOCAMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma