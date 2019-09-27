Traffico Roma del 27-09-2019 ore 19:30
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. TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA
VIA DEL MARE E LA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN INTERNA PER UN
INCIDENTE SI STA IN CODA TRA LO SVINCOLO DELLA BUFALOTTA E QUELLO DELLA
CASILINA . ..PER UN INCIDENTE CHIUSA VIA DEI GORDIANI TRA VIA DI NOVELLA E
VIA DI TRASONE.
PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI IN VIA MARIA PEZZE’ PASCOLATO
ALL’INCROCIO CON VIA DEL FORTE TRIONFALE. UN TERZO INCIDENTE SU VIALE DEI
CADUTI NELLA GUERRA DI LIBERAZIONE RALLENTAMENTI ALL’INCROCIO CON VIA
PONTINA.
PER UN VEICOLO IN AVARIA E’ STATO ISTITUITO UN RESTRINGIMENTO DI
CARREGGIATA I SU VIA LAURENTINA IN PROSSIMITA DI VIA BRUNO FINETTI
IN USCITA DA ROMA
RALLENTAMENTI INOLTRE SU VIA ARDEATINA TRA VIA DON UMBERTO TERENZI E VIA
DI FIORANELLO. E SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA CORSO DI FRANCIA E IL RACCORDO
ANULARE. TRAFFICO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VIA DI
MEZZOCAMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma