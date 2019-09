Traffico Roma del 27-09-2019 ore 20:00

TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA

VIA DEL MARE E LA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN INTERNA PER UN

INCIDENTE SI STA IN CODA TRA LO SVINCOLO DELLA BUFALOTTA E QUELLO DELLA

CASILINA . ..PER UN INCIDENTE CHIUSA VIA DEI GORDIANI TRA VIA DI NOVELLA E

VIA DI TRASONE. PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIA APPIA NUOVA

ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE DIREZIONE ROMA. ALTRI RALLENTAMENTI

SEMPRE PER INCIDENTE IN VIA GIOVANNI AMENDOLA ALL’INCROCIO CON VIA

D’AZEGLIO .



PER UN VEICOLO IN AVARIA E’ STATO ISTITUITO UN RESTRINGIMENTO DI

CARREGGIATA SU VIA LAURENTINA IN PROSSIMITA DI VIA BRUNO FINETTI

IN USCITA DA ROMA

RALLENTAMENTI INOLTRE SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA CORSO DI FRANCIA E IL

RACCORDO ANULARE. TRAFFICO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMENTI TRA

VIA DI MEZZOCAMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA.

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma