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Traffico Roma del 27-09-2019 ore 20:00

di - 27 Settembre 2019 - 20:00

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TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA
VIA DEL MARE E LA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN INTERNA PER UN
INCIDENTE SI STA IN CODA   TRA LO SVINCOLO DELLA BUFALOTTA E QUELLO DELLA
CASILINA . ..PER UN INCIDENTE CHIUSA VIA DEI GORDIANI TRA VIA DI NOVELLA E
VIA DI TRASONE. PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIA APPIA NUOVA 
ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE DIREZIONE ROMA. ALTRI RALLENTAMENTI
SEMPRE PER INCIDENTE IN VIA GIOVANNI AMENDOLA ALL’INCROCIO CON VIA
D’AZEGLIO .
 
PER UN VEICOLO IN AVARIA E’ STATO ISTITUITO UN RESTRINGIMENTO DI
CARREGGIATA  SU VIA LAURENTINA IN PROSSIMITA DI VIA BRUNO FINETTI 
IN USCITA DA ROMA 
RALLENTAMENTI INOLTRE   SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA CORSO DI FRANCIA E IL
RACCORDO ANULARE.  TRAFFICO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMENTI TRA
VIA DI MEZZOCAMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI..
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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