Traffico Roma del 27-10-2019 ore 08:30

Errore: L'attributo resource non è valido.

Luceverde Roma di nuovo una buona domenica Bentrovati all’ascolto continua ad essere irregolare scorrevole la circolazione sulla rete viaria della Capitale non mancano però segnalazioni di incidenti traffico rallentato su via della Pisana a causa proprio di un incidente avvenuto in prossimità di via Bartolomeo Avanzini altro incidente all’alessandrino interessata alla via Casilina in prossimità di via Giovanni Camillo peresio possibili rallentamenti in centro ancora chiusa via di San Gregorio all’altezza di piazza di Porta Capena in direzione Colosseo a causa di olio sul manto stradale in programma questa mattina la seconda edizione della Julia Run è una corsa di circa 8 km che si snoderà lungo numerose strade della II Municipio la partenza tra pochi minuti alle 8:30 da via Nomentana arrivo in corso Trieste passando tra le altre per viale Regina Margherita piazza di sant’emerenziana piazza Annibaliano E viale Libia fino alle 10:03chiusure deviazioni alla passaggio dei partecipanti mentre alle 10 a San Pietro Papa Francesco celebrerà la Santa Messa per la conclusione del sinodo dei Vescovi per l’amazzonia è a mezzogiorno si affaccia dalla finestra del suo studio privato per la recita dell’angelus e la conseguente benedizione Apostolica i numerosi fedeli presenti possibili disagi quindi nell’area circostante il rimanere sempre aggiornati sul traffico e viabilità in tempo reale Vi invitiamo a seguire il nostro profilo Twitter at Luceverde Roma e a visitare la pagina Facebook Cat Luce Verde Roma Daniele guerrisi Buon proseguimento d’ascolto un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma CapitaleIn collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma