Traffico Roma del 27-10-2019 ore 10:30

Luceverde Roma ritrovati all’ascolto Ci sono code sulla via Flaminia dal raccordo a Prima Porta in uscita dalla città si tratta di traffico intenso in direzione della cimitero Flaminio a San Basilio rallentamenti per lavori di potatura su via del Casale di San Basilio in prossimità di via Corinaldo si viaggia a senso unico alternato sulla raccordo in carreggiata esterna coda per traffico di un incidente lieve tra la Casilina rustica direzione Nomentana a San Pietro in pieno svolgimento la celebrazione della santa messa con Papa Francesco il quale a mezzogiorno si affaccia dalla finestra del suo studio privato per la recita dell’angelus e la conseguente benedizione Apostolica i numerosi fedeli presenti possibili disagi nell’area circostante il Vaticano tra laksa è Casal Palocco traffico rallentato per incidente in via Pindaro all’altezza di via Cristoforo Colombo sempre ad Ostia secondo l’ultima giornata è dedicata alla Triathlon Internazionale di Roma chiusure e deviazioni nella zona del porto di Roma invia del Porto di Roma via dell’Idroscalo via Carlo Avegno Lungomare Duca degli Abruzzi via Marino Fasan a via delle Ancore e via Domenico Baffigo per avere aggiornamenti in tempo reale Chiama 800 18 34 34 un nostro operatore ti accompagnerà nei tuoi spostamenti da Daniele guerrisi è tutto a più tardi un servizio a cura della polizia locale di Roma CapitaleIn collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma