Traffico Roma del 27-10-2019 ore 12:30

Luceverde Roma di nuovo una buona giornata Bentrovati all’ascolto a Roma Nord code per incidente sulla Cassia bis tra il raccordo l’uscita di Prima Porta verso Formello traffico rallentato per traffico intenso invece sulle vie Trionfale Cassia dal raccordo fino alla Giustiniana in uscita dalla città rallentamenti anche sulla Flaminia all’altezza di Prima Porta ma a causa di una notevole affluenza al cimitero Flaminio rallentamenti e code sulla Salaria per un incidente avvenuto al km 20 in prossimità di via Modesto Panetti Ci troviamo tra fonte di papà e la tenuta Santa Colomba nella zona di Sant’Onofrio rallentamenti anche qui per incidente in via di Torrevecchia in prossimità di via Cesare Castiglioni sulla tangenziale est traffico rallentato tra Largo Lanciani e San Lorenzo verso San Giovanni rallentamenti Di conseguenza anche sulla percorso Urbano dell’a24 da Portonaccio sino all’innesto sulla tangenziale nella zona di Castel di Guido incidente sull’Aurelia all’altezza del21 e 800 ci sono incolonnamenti in direzione mare a partire da Malagrotta in direzione Roma a partire da via del Fontanile di Mezzaluna rallentamenti verso il mare anche sulla Cristoforo Colombo 3 V di Malafede via di Acilia mentre proprio ad Ostia in pieno svolgimento il Triathlon Internazionale di Roma ci sono chiusure e deviazioni nella zona del porto di Roma sulla Pontina rallentamenti e code per traffico da Tor de Cenci a Castel Romano direzione Pomezia per aggiornamenti su traffico e trasporto pubblico nella tua città Chiama luce verde al numero verde 800 34 34 da Daniele guerrise tutto grazie per l’ascolto un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma CapitaleIn collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma