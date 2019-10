Traffico Roma del 27-10-2019 ore 15:30

Errore: L'attributo resource non è valido.

Luceverde Roma Buonasera e ben trovati dall’equazione di luce verde traffico regolare sul Raccordo Anulare sulle consolari la signora invece un incidente sul tratto urbano dell’a24 con rallentamenti tra la rete servizio La Rustica Nord Viale Palmiro Togliatti verso la tangenziale possibile alimenti per un incidente anche largo Brancaccio in prossimità di via Merulana per una mostra mercato in via Ugo Ojetti di transito tra Piazza Pier Carlo Talenti e Piazza Giuseppe Primoli sino alle ore 23 ci sentiamo nel quartiere Appio Latino dove avere una festa patronale il proseguo e chiusura al traffico di largo tacchi Venturi la vita sarà comunque mantenuto sabbia Latina e via Amedeo Crivellucci dilihat è la linea bus 87 direzione Largo dei Colli Albani e alle 18 all’Olimpico i giallorossi affronteranno il Milan per quest’anno la giornata di campionato di serie A consueti divieti intorno all’area dello stadio per seguire in tempo reale gli aggiornamenti tutti i nostri servizi Scarica gratuitamente le app di luce verde su Google Play Storebene dello studio Marazzi per il momento è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma CapitaleIn collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma