Traffico Roma del 27-10-2019 ore 17:30

Luceverde Roma Buonasera e ben trovati dalla redazione luce verde rallentamenti lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare della via Pontina la via Tuscolana era nettamente anche in esterna tra la Tuscolana è la via Ardeatina ti sei infilata sotto la turbina della 24 tra Viale Palmiro Togliatti la tangenziale est traffico della via Aurelia quello lentamente code da Castel di Guido e raccordo verso il centro città sul traffico lenta per un incidente in prossimità dell’aeroporto dell’Urbe in direzione del Foro Italico rallentamenti anche sulla Cassia La Storta Giustiniana verso Roma un incidente rallenta invece il traffico in Piazza Tuscolo nel quartiere Appio Latino a una festa patronale prosegui la chiusura al traffico di largo tacchi Venturi la viabilità sarà mantenuta su via Latina e via Amedeo Crivellucci deviata la linea bus 87 direzione Largo Colli Albani alle 18 all’Olimpico i giallorossi affronteranno il Milan per questa nona giornata di campionato di serie A consueti divieti intorno l’area dello stadio per seguire in tempo reale aggiornamenti tutti i nostri serviziovviamente le api Luceverde su Google Play Store su iTunes bene da Massimiliano Marazzi per il momento è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma CapitaleIn collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma