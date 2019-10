Traffico Roma del 27-10-2019 ore 19:30

Errore: L'attributo resource non è valido.

Luceverde Roma Buonasera e ben trovati dalla redazione luce verde incolonnamenti sulla diramazione Roma nord Fiano Romano raccordo verso la capitale rallentamenti sulla carreggiata esterna raccordo anulare tra la Tuscolana si rallenta anche in Italia dalla Cassia e la via Salaria rallentamenti anche sulla Cassia bis tra le rughe raccordo verso Roma possibile allenamenti per incidente in via Guido Baccelli siamo San Saba senza situazione sul viadotto Saragat in prossimità di via Gianna Pederzini trafficata via Cilicia in direzione di San Giovanni Fiore sulla via Pontina tra Pomezia e Nord i raccordi in entrata a Roma in latino per una festa patronale prosegue la chiusura al traffico di largo tacchi Venturi la viabilità sarà mantenuta su via Latina e via Amedeo Crivellucci deviata la linea bus 87 in direzione Largo dei Colli Albani e in pieno svolgimento Olimpico l’incontro Roma Milan per questa nona giornata di campionato di serie A con sua di divieti intorno l’area dello stadio per aggiornamenti sul traffico trasporto pubblico nella tua cittàil numero verde 800 18 34 34 bene dalla signora malattia per il momento è tutto Buon proseguimento di serata un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma CapitaleIn collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma