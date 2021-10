Traffico Roma del 27-10-2021 ore 13:30

Luceverde Roma da Simone Cerchiara Buongiorno in via Anastasio II traffico intenso con code verso via Gregorio VII sulla tangenziale si rallenta all’altezza della via Salaria in direzione Tor di Quinto Stadio Olimpico zona dello stadio dove stasera cambierà la viabilità chiusura al traffico e divieti in programma al Lazio Fiorentina zona di San Giovanni vicino alla metro con rallentamenti traffico sul viale Castrense e sulle strade attorno a Piazza dei Re di Roma al Prenestino in viale della Venezia Giulia lavori di potatura strada chiusa al traffico e deviazioni all’Eur fine settimana con il G20 da oggi limitazioni per il traffico vietata la sosta a turno alla nuvola è al vicino Palazzo dei Congressi dettagli di queste di altre notizie nel sito Roma punto luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma