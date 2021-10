Traffico Roma del 27-10-2021 ore 15:30

Luceverde Roma Buon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani molti gli incidenti che si sono verificati in queste ore sulle strade della capitale è proprio per incidente rallentamenti sul Piazzale Cardinal Consalvi e poi su via Cristoforo Colombo altezza via malafede disagi al traffico per incidente anche su via Anagnina nei pressi di via della Mola Cavona al Prenestino viale della Venezia Giulia è chiusa per lavori di potatura torniamo al traffico intenso con code sulla tangenziale est tra salari e Corso di Francia verso lo stadio Olimpico rallentamenti a tratti code sul percorso Urbano della A24 da via Filippo Fiorentini al Raccordo Anulare e per quanto riguarda il raccordo anulare code lungo la carreggiata interna tra Bufalotta e a 24 e poi di seguito tra Prenestina e Tuscolana e poi in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino Laurentina è la zona dello stadio questa sera cambierà la viabilità In occasione della partita di calcio Lazio Fiorentina previste chiusure al traffico e divieti all’Eur fine settimana con il G20 da hoindicazioni per il traffico vietata la sosta attorno alla nuvola e al vicino Palazzo dei Congressi da venerdì sera le chiusure al traffico maggiori dettagli su questa ed altre notizie sulla Roma punto luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

