Traffico Roma del 27-11-2019 ore 07:30

TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA

INTERNA DALLO SVINCOLO DELL’ARDEATINA FINO ALLO SVINCOLO DELLA CASILILNA.

CODE SULLA STATALE 148 PONTINA DA POMEZIA FINO A CASTEL ROMANO

DIREZIONE ROMA, SEMPRE DIREZIONE CENTRO RALLENTAMENTI SULLA VIA DEL MARE E

VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI ACILIA, .

CONSUETI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE

FINO ALLA TANGENZIALE EST. POSIBILI

RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DI

VIA PONZIO COMINO.

DALLE 9 ALLE 13 POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO PER UNA MANIFESTAZIONE IN

PIAZZA DI MONTE CITORIO, NELL’AREA TRA VIA DELLA COLONNA ANTONINA E

L’OBELISCO.

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma