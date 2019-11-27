Traffico Roma del 27-11-2019 ore 07:30
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TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA
INTERNA DALLO SVINCOLO DELL’ARDEATINA FINO ALLO SVINCOLO DELLA CASILILNA.
CODE SULLA STATALE 148 PONTINA DA POMEZIA FINO A CASTEL ROMANO
DIREZIONE ROMA, SEMPRE DIREZIONE CENTRO RALLENTAMENTI SULLA VIA DEL MARE E
VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI ACILIA, .
CONSUETI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE
FINO ALLA TANGENZIALE EST. POSIBILI
RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DI
VIA PONZIO COMINO.
DALLE 9 ALLE 13 POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO PER UNA MANIFESTAZIONE IN
PIAZZA DI MONTE CITORIO, NELL’AREA TRA VIA DELLA COLONNA ANTONINA E
L’OBELISCO.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma