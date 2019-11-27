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Traffico Roma del 27-11-2019 ore 08:00

di - 27 Novembre 2019 - 8:00

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TRAFFICO  INTENSO SUL RACCORDO ANULARE  RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA
INTERNA  DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALL ’ARDEATINA, IN
CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA DA CASAL DEL MARMO FINO ALL PISANA. .
CODE SULLA STATALE 148 PONTINA  DA POMEZIA FINO A CASTEL ROMANO
DIREZIONE ROMA, SEMPRE DIREZIONE CENTRO RALLENTAMENTI SULLA VIA DEL MARE E
VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI ACILIA, .
 CONSUETI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE
FINO ALLA TANGENZIALE EST. POSIBILI 
TRAFFICATE  LE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA ALLA CAPITALE.
IN PARTICOLAE SULL’ AURELIA  SI RALLENTA DAL RACCORDO FINO A VIA NICOLA
LOMBARDI   SU VIA BOCCEA DA VIA CORNELIA A PIAZZA GIURECONSULTI SULLA
SALARIA DALL AEROPORTO DELL’URBE, A VIA DEI PRATI FISCALI  SULLA TIBURTINA
FINO A VIA CASAL DEI PAZZI SU VIA APPIA NUOVA TRA IL RACCORDO E VIA DI
CAPANNELLE.
RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE  AVVENUTO SU VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA  DI
VIA PONZIO COMINO.
TRASPORTO PUBBLICO LE LINEE DEI TRAM 3 E 19 SUBISCONO RITARDI  PER UN
GUASTO TECNICO AL TRAM IN PIAZZALE DEL VERANO.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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