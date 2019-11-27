Traffico Roma del 27-11-2019 ore 08:00
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TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA
INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALL ’ARDEATINA, IN
CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA DA CASAL DEL MARMO FINO ALL PISANA. .
CODE SULLA STATALE 148 PONTINA DA POMEZIA FINO A CASTEL ROMANO
DIREZIONE ROMA, SEMPRE DIREZIONE CENTRO RALLENTAMENTI SULLA VIA DEL MARE E
VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI ACILIA, .
CONSUETI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE
FINO ALLA TANGENZIALE EST. POSIBILI
TRAFFICATE LE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA ALLA CAPITALE.
IN PARTICOLAE SULL’ AURELIA SI RALLENTA DAL RACCORDO FINO A VIA NICOLA
LOMBARDI SU VIA BOCCEA DA VIA CORNELIA A PIAZZA GIURECONSULTI SULLA
SALARIA DALL AEROPORTO DELL’URBE, A VIA DEI PRATI FISCALI SULLA TIBURTINA
FINO A VIA CASAL DEI PAZZI SU VIA APPIA NUOVA TRA IL RACCORDO E VIA DI
CAPANNELLE.
RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DI
VIA PONZIO COMINO.
TRASPORTO PUBBLICO LE LINEE DEI TRAM 3 E 19 SUBISCONO RITARDI PER UN
GUASTO TECNICO AL TRAM IN PIAZZALE DEL VERANO.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma