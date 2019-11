Traffico Roma del 27-11-2019 ore 09:00

TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA

INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALL ’ARDEATINA, IN

CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA DA CASAL DEL MARMO FINO ALL PISANA. .

CODE SULLA STATALE 148 PONTINA DA TOR DE CENCI FINO A VIA CRISTOFORO

COLOMBO DIREZIONE ROMA, SEMPRE DIREZIONE CENTRO RALLENTAMENTI SULLA VIA DEL

MARE E VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI ACILIA, .

CONSUETI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE

FINO ALLA TANGENZIALE EST.

TRAFFICATE LE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA ALLA CAPITALE.

IN PARTICOLAE SULL’ AURELIA SI RALLENTA DAL RACCORDO FINO A VIA NICOLA

LOMBARDI SU VIA BOCCEA DA VIA CORNELIA A PIAZZA GIURECONSULTI SULLA

SALARIA DALL AEROPORTO DELL’URBE, A VIA DEI PRATI FISCALI SULLA TIBURTINA

FINO A VIA CASAL DEI PAZZI SU VIA APPIA NUOVA TRA IL RACCORDO E VIA DI

CAPANNELLE.

RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DI

VIA PONZIO COMINO.

TRASPORTO PUBBLICO LE LINEE DEI TRAM 3 E 19 SUBISCONO RITARDI PER UN

GUASTO TECNICO AL TRAM IN PIAZZALE DEL VERANO

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma