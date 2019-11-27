Traffico Roma del 27-11-2019 ore 10:00
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TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA
INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALL ’ARDEATINA, IN
CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA PER UN INCIDENTE DALLO SVINCOLO DELLA
PISANA FINO ALLO SVINCOLO PER CRISTOFORO COLOMBO. .
UN ALTRO INCIDENTE SULLA STATALE 148 PONTINA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA
DELL’USCITA PER VIA DI PRATICA DIREZIONE ROMA.
CONSUETI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE
FINO ALLA TANGENZIALE EST.
RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIALE PALMIRO TOGLIATTI
ALL’INCROCIO CON VIALE SACCO E VANZETTI
TRASPORTO PUBBLICO LE LINEE DEI TRAM 3 E 19 SUBISCONO RITARDI PER UN
GUASTO TECNICO AL TRAM IN PIAZZALE DEL VERANO.
FINO ALLE 13 POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO PER UNA MANIFESTAZIONE IN
PIAZZA DI MONTE CITORIO, NELL’AREA TRA VIA DELLA COLONNA ANTONINA E
L’OBELISCO..
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma