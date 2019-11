Traffico Roma del 27-11-2019 ore 10:30

TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA

INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALL ’ARDEATINA, IN

CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA PER UN INCIDENTE DALLO SVINCOLO DELLA

PISANA FINO ALLO SVINCOLO PER CRISTOFORO COLOMBO. .

UN ALTRO INCIDENTE SULLA STATALE 148 PONTINA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA

DELL’USCITA PER VIA DI PRATICA DIREZIONE ROMA.

CONSUETI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE

FINO ALLA TANGENZIALE EST.

RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIALE PALMIRO TOGLIATTI

ALL’INCROCIO CON VIALE SACCO E VANZETTI



TRASPORTO PUBBLICO LE LINEE DEI TRAM 3 E 19 SUBISCONO RITARDI PER UN

GUASTO TECNICO AL TRAM IN PIAZZALE DEL VERANO.

FINO ALLE 13 POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO PER UNA MANIFESTAZIONE IN

PIAZZA DI MONTE CITORIO, NELL’AREA TRA VIA DELLA COLONNA ANTONINA E

L’OBELISCO..

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma