Traffico Roma del 27-11-2019 ore 11:30
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TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA
INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALL ’ARDEATINA, IN
CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA DA CASAL DEL MARMO FINO ALL PISANA. .
CODE SULLA STATALE 148 PONTINA DA TOR DE CENCI FINO A VIA CRISTOFORO
COLOMBO DIREZIONE ROMA, SEMPRE DIREZIONE CENTRO RALLENTAMENTI SULLA VIA DEL
MARE E VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI ACILIA, .
CONSUETI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE
FINO ALLA TANGENZIALE EST.
RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIALE PALMIRO TOGLIATTI
ALL’INCROCIO CON VIALE SACCO E VANZETTI
TRASPORTO PUBBLICO LE LINEE DEI TRAM 3 E 19 SUBISCONO RITARDI PER UN
GUASTO TECNICO AL TRAM IN PIAZZALE DEL VERANO.
SULLA METRO C TORNATA REGOLARE LA CIRCOLAZIONE RISOLTO IL GUASTO TECNICO
ALLA STAZIONE PIGNETO.
FINO ALLE 13 POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO PER UNA MANIFESTAZIONE IN
PIAZZA DI MONTE CITORIO, NELL’AREA TRA VIA DELLA COLONNA ANTONINA E
L’OBELISCO.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma