Traffico Roma del 27-11-2019 ore 13:30

CHIUSA PER URGENTI LAVORI VIA NOMENTANA TRA VIA POLA E PIAZZALE DI PORTA

PIA DIREZIONE CENTRO. PER LO STESSO MOTIVO CHIUSA VIA PIETRO ROVETTI TRA

VIA ORESTE SALOMONE E VIA GIUSEPPE CEI.

TRAFFICO RALLENTATO PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA NOMENTANA

ALL’INCROCIO CON VIALE XXI APRILE. UN ALTRO INCIDENTE IN VIA CASILINA IN

PROSSIMITA’ DI VIA TOR VERGATA RALLENTAMENTI IN USCITA DA ROMA.

TRAFFICO INTENSO SULLA VIA SALARIA SI RALLENTA DALL’AEROPORTO DELL’URBE A

VIA DI PRATI FISCALI DIREZIONE CENTRO, RALLENTAMENTI ANCHE SULLA

TANGENZIALE EST DA VIA TIBURTINA ALLO SVINCOLO CON LA A24 DIREZIONE SAN

GIOVANNI, MOLTO TRAFFCIO ANCHE SU VIALE DELO SCALO DI SAN LORENZO DIREZIONE

TANGENZIALE EST..

———————–

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma