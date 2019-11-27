Traffico Roma del 27-11-2019 ore 14:30
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CHIUSA PER URGENTI LAVORI VIA NOMENTANA TRA VIA POLA E PIAZZALE DI PORTA
PIA DIREZIONE CENTRO. PER LO STESSO MOTIVO CHIUSA VIA PIETRO ROVETTI TRA
VIA ORESTE SALOMONE E VIA GIUSEPPE CEI.
TRAFFICO RALLENTATO PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA NOMENTANA
ALL’INCROCIO CON VIALE XXI APRILE. UN ALTRO INCIDENTE IN VIA CASILINA IN
PROSSIMITA’ DI VIA TOR VERGATA RALLENTAMENTI IN USCITA DA ROMA.
TRAFFICO INTENSO SULLA VIA SALARIA SI RALLENTA DALL’AEROPORTO DELL’URBE A
VIA DI PRATI FISCALI DIREZIONE CENTRO, RALLENTAMENTI ANCHE SULLA
TANGENZIALE EST DA VIA TIBURTINA ALLO SVINCOLO CON LA A24 DIREZIONE SAN
GIOVANNI, MOLTO TRAFFCIO ANCHE SU VIALE DELO SCALO DI SAN LORENZO DIREZIONE
TANGENZIALE EST..
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma